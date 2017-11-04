Aydın'da kaza yapan sürücü markete daldı

Kaza Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cadde üzerinde seyir halinde olan G.V.’nin kullandığı 35 PC 193 plakalı ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce kaldırımdaki uyarı levhasına ardından da ilçede faaliyet gösteren marketler zincirinin şubesine daldı. Kazayı apartman sakinleri fark ederken, çevredeki diğer sürücüler olayla ilgili polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Kaza esnasında marketin kapalı olması olası faciayı da önledi.

Kaza sonrası araç sürücüsü ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken, markete giren araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Markette ise maddi hasar meydana gelirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.