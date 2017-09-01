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Aydın'da kurban keserken rastgele kurşunla ayağından yaralandı

Aydın'da bir kişi, kurbanlık danayı keserken nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

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Aydın'da aldığı kurbanlığı keserken ayağına kurşun isabet eden kişi yaralandı.
 
İddiaya göre, Mehmet Tonka (56), satın aldığı kurbanlık danayı kesmek üzere Emirdoğan Mahallesi'nde kurulan özel alana gitti.
 
Tonka, kurbanlığı keserken bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Tonka'nın ayağına isabet eden bir kurşunla yaralandığı belirlendi.
 
Tedavisinin ardından taburcu edilen Tonka, gazetecilere, ayağına isabet eden kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söyledi.
 
Yüksek tansiyon hastası olduğunu belirten Tonka, "Ayağımdaki damarın patladığını zannettim. Pet şişe nasıl patlarsa ayağımda sanki öyle patladı. Hastaneye geldiğimde ayağıma kurşun isabet ettiğini öğrendim. Hiç ses falan da duymadık. Serseri kurşun olabilir." dedi.

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