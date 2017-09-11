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Aydın'da minibüse binmek isterken düşen çocuk öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dedesinin kullandığı minibüse binmeye çalışırken düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde Gezgin Şahin'in kullandığı 09 VK 719 plakalı minibüse binmeye çalışan torun Gülcan Şahin (9) minibüsün hareket etmesi üzerine dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülcan Şahin, hastanede hayatını kaybetti.

Gezgin Şahin'in olay sonrası firar ettiği öğrenildi.

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