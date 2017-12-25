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Aydın'da motosiklet kazasında sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Ogün Keçeci (46) idaresindeki 09 JJ 665 plakalı motosiklet, Yenidoğan Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Keçeci, 112 acil servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ogün Keçeci, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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