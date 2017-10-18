Aydın'da organize suç örgütüne operasyon: 28 gözaltı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yağma, ihaleye fesat karıştırma ve piyasaya sahte çek, senet sürme olaylarına karışan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takibe aldıkları organize suç örgütü üyelerinin adreslerine eşzamanlı operasyon yaptı. Aramalarda 3 kuru sıkı tabanca, 6 pompalı tüfek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 28 kişi Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.