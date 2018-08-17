Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'da silahlı kavga: 5 yaralı

Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir barın önünde iki grup arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve pompalı tüfekle saldırdı.

Kavgada yaralanan M.Ç, F.Ç, U.A, Ö.Ç. ve M.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA