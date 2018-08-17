Aydın'da silahlı kavga: 5 yaralı
Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir barın önünde iki grup arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve pompalı tüfekle saldırdı.
Kavgada yaralanan M.Ç, F.Ç, U.A, Ö.Ç. ve M.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.