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Aydın'da sokak ortasında tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde Ali Rıza B. (65), tartıştığı Kazım Kızıltaş'ı (55) sokak ortasında pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Ali Rıza B., bir sokak ötede polis ekiplerince yakalandı.

  • DHA
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Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Söke'nin Çeltikçi Mahallesi, Zekai Avcıoğlu Sokak'ta meydana geldi. 09 JU 465 plakalı otomobiliyle sokağa gelen Ali Rıza B. ile 09 JR 437 plakalı otomobille aynı sokağa giren Kazım Kızıltaş arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Ali Rıza B., tartışma sırasında otomobilden aldığı pompalı tüfekle Kızıltaş'ı başına ateş ederek vurdu. Ali Rıza B., sonrasında otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kazım Kızıltaş'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Kızıltaş'ı öldüren kişiyi bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Ali Rıza B.'yi bir sokak ötede otomobilinde yakaladı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kazım Kızıltaş'ın cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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