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Aydın'da sulama kanalında tarihi eser bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde sulama kanalı çalışması sırasında tarihi eser bulundu.

  • AA
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Çöğürlük Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Koçarlı-Bağarası Sulama Kanalı Projesi kapsamında boru döşemek için kanal kazısı yapan işçiler bir heykel buldu.

İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü, DSİ ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Tarihi eser olduğu belirtilen heykel müzeye kaldırılırken kazı alanı da koruma altına alındı.

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