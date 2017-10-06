Aydın'da terör örgütünün sızma girişimlerine karşı gerekli tedbirler alındı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, göreve başlamasının ardından il genelinde gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerini Germencik ile sürdürdü.

Vali Yavuz Selim Köşger, ilk önce Germencik Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Ayhan Işık' tan İlçe hakkında brifing aldı. Brifing öncesi bir hayırseverin üstlendiği Germencik İmam Hatip Ortaokulu bakım onarım protokolü İmza törenine katılan Vali Köşger, brifing sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin Muğla'da teröristlere yönelik operasyona ilişkin sorusu üzerine, olayla ilgili iki teröristin daha arandığını bildirdi. Teröristlerin amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirileceğini ifade eden Vali Köşger, Aydın'da da önlemler aldıklarını söyledi. Türkiye'ye yönelik ciddi saldırıların olduğunu aktaran Vali Köşger, "Malumunuz ekonomik anlamda zarar vermeye çalışıyorlar. Ege açılımı ya da Akdeniz açılımı neticesinde burada turizmi hedef alan, kendilerince bir hesap kitap yapmışlar ama o hesaplar tutmadı. Bu konuyla ilgili gereken destekler arkadaşlarımız tarafından koordine ediyorlar. Biz de eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Bütün valilerle bütün vilayetlerle birlikte gereken desteği her noktada veriyoruz. Hem biz kendi ilimizin sınırları içerisinde tedbirler alıyoruz. Allah korusun burada bir şey olmasın, kimsenin burnu kanamasın hem de ekonomimize en ufak bir zarar verilmesin diye bütün tedbirleri arkadaşlarımız alıyor. Bu konuda üst düzey duyarlılık var" diye konuştu.

Buradan Ortaklar Organize Sanayii Bölgesine geçen Vali Köşger, çalışmalarla ilgili brifing aldıktan sonra Bölgede faaliyet gösteren bir işletmede incelemelerde bulundu. Ardından Ortaklar Fen Lisesini ziyaret edip, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak Germencik İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Köşger, sorumluluk bölgesindeki olaylar hakkında brifing aldı.