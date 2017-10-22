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Aydın'da trafik kazası: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Karacasu İlçesi'nde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Gülşen yönetimindeki 60 YC 021 plakalı traktör, Faruk Tunç yönetimindeki 20 BCK 30 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Gülşen ve otomobil sürücüsü Tunç ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Zehra Tunç, Nimet Baykan ve Esma Tunç yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Aydın ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Esma Tunç ile Fatma Zehra Tunç'un hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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