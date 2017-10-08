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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda, anne ile 2 çocuğu tutuklandı

Aydın'da polisin düzenlediği operasyonda, evlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan anne ile oğlu ve kızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçesi Efeler´in Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir eve bu sabah operasyon yaptı. Evde özel eğitimli narkotik köpeği 'Mişa' ile yapılan aramada 40 gram bonzai ve 5 adet ecstasy uyuşturu hap ele geçirildi. Evsahibi A.B. isimi kadın ile oğlu G.B. ve kızı S.B., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve iki çocuğu tutuklandı.

 

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