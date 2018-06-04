Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aydın'da zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü

Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırkışık Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın itfaiyesi ekipleri Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA