Aydın'daki FETÖ soruşturmalarında 'sabit hatlara' yakın takip

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında 86 bin sabit hat verisi incelendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yuvalanan FETÖ mensuplarının izlediği bazı yöntemlere ilişkin bilgilere yer verildi.

FETÖ üyelerinin sözde üst düzey ve yönetici pozisyonundaki mensuplarının "ByLock" gibi bilinen iletişim yollarından uzak durduğu belirtilen açıklamada, mecbur kalmadıkça telefon kullanmadıkları ve daha çok sabit hatlar üzerinden irtibat sağladıklarına dikkat çekildi. Valilik açıklamasında, gizliliğe riayet edilerek örgüt üyelerinin deşifre olmamasının amaçlandığı, bu hatların anonim ve halka açık olması, yoğun olarak kullanılması ve arama yapanın kimliğini tespite imkan bulunmaması nedeniyle tercih edildiği vurgulandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, TSK bünyesinde görevli örgüt üyesi askeri personelin, tayin oldukları illerde sabit hatlardan sürekli arandıklarının tespit edildiği ve 86 bin sabit telefon hat verisinin titizlikle incelendiği duyuruldu.

Son 3,5 ayda 58 şüpheli tutuklandı

Ayrıca açıklamada, Aydın'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik son 3,5 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüphelinin tutuklandığı ifade edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, 14 Eylül'den itibaren Aydın merkez olmak üzere düzenlenen 5 operasyonda 72 askeri personelin yakalandığı aktarılan açıklamada, 35'inin tutuklandığı, "etkinlik pişmanlık" hükümlerinden yararlanan 37 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şüphelilerin itirafları doğrultusunda örgütün TSK bünyesindeki askerlerden sorumlu ve "mahrem imam" olarak anılan 32 üyesinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Devam eden operasyonlar kapsamında örgüt hiyerarşisinde 'mahrem imam' olarak anılan ve gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçlerinin firari diğer 8 'mahrem imamı' yakalama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Serbest bırakılan örgüt mensuplarının itirafları

Valilik açıklamasında, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan askeri personelin itiraflarına da yer verildi.

Açıklamada, bu kişilerin, FETÖ/PDY tarafından en az ortaokuldan başlamak üzere örgüte kazandırıldıkları, lise son sınıfta askeri okula yönlendirilerek örgüte ait olmayan dershanelere kaydolmalarının sağlandığı, askeri okul mülakat ve sınavlarına giderken örgüt yöneticilerinin refakat ettiği, askeri okulda eğitime başlayan öğrencilerin hafta sonları illerdeki "ışık evlerine" götürüldükleri, buralarda sohbet adı altında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD'lerin seyrettirildiği aktarıldı.

Askeri öğrencilere okulda namaz kılmamaları telkin edilerek gözle namaz kılmalarının istendiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Amacın öğrencilerin örgütten ayrılmamaları, deşifre olmamaları olduğu, mezuniyet sonrası ise atamasının yapıldığı ilin örgüt yöneticisine örgüt üyesi askeri personeli ankesörlü telefondan arayarak buluştukları, buluşma yerlerinin otogar, çay bahçesi gibi genellikle kalabalık yerler olduğu, 'himmet' adı altında bekarlardan maaşlarının yüzde 10'u, evlilerden yüzde 5'inin istendiği, çalıştıkları birimlerdeki diğer rütbeli askerler hakkında bilgiler alındığı, bir sonraki toplantının zamanı ve yeri belirlendikten sonra ayrıldıkları, örgüt ile bağını koparmak isteyen askeri personeli deşifre etmekle tehdit ettikleri, 'Şefkat tokadı yersiniz' şeklinde manevi baskı yaptıkları, bekar olan askeri personelin yine örgüt üyesi bayanlar ile evlendirilmek istendikleri, örgüt üyesi bayanlara ait fotoğraflar gösterdikleri anlaşılmıştır."