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Aydın’daki FETÖ soruşturmasında 166 kişi aranıyor

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 166 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

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Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin ve Milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, Demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak ülkemizde yapılan mücadele kapsamında 05.12.2016 - 26.12.2016 Tarihleri arasında İlimizde yapılan çalışmalar kamu kurumlarında görevli, 7 personel tutuklanmış, 21 kişi için adli kontrol şartı uygulanmaya başlanmış, 4 kişi ise halen gözaltında altındadır. Ayrıca 25 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 18 şahıs tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol şartı uygulanmaya başlanmış 13 kişi ise halen gözaltındadır. Ayrıca halen 141 kişinin aranmasına devam edilmektedir” denildi.

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