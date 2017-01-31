Aydın'daki FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama
Aydın'da devam eden FETÖ/PYD soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
- İHA
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen infaz koruma memuru E.İ., emekli öğretmen A.Y. ve daha önceden yakalaması bulunan A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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