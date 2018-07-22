Aydın'daki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuyucak-Buharkent ilçeleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Denizli istikametine giden Osman Yıldırım idaresindeki 31 SY 587 plakalı otomobil, ters yönden banketten ilerleyen İlyas Açıkkol idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü İlyas Açıkkol (42) ile annesi Emine Açıkkol ve 14 yaşındaki kızı Hülya Açıkkol, motosikletle beraber yol kenarındaki bahçeye savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sırasında şarampole yuvarlanıp takla atan otomobil sürücüsü Osman Yıldırım ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden İlyas Açıkkol, Emine Açıkkol ve Hülya Açıkkol’un cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.