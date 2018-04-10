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Aydın'ın alacağını isteyince öldürüldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, tüfekle vurularak öldürüldü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre; bugün saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi Lozan Caddesi'nde bakkal işleten Serkan Horzum, Selim C.'den alacağını istedi. Yaşanan tartışmanın ardından Selim C. tüfeği ile Serkan Horzum'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan üç çocuk babası Horzum yere yığıldı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serkan Horzum'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, Horzum'u öldüren Selim C.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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