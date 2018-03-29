Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dur ihtarına uymayan şüpheli polise çarpıp kaçtı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı.
- AA
Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci kavşağında görevli trafik polisi E.E.Ö, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan şüpheli, polise çarparak olay yerinden kaçtı.
EMNİYET PEŞİNDE
Bu esnada otomobil sürücüsü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Şüpheli, polise çarpıp olay yerinden kaçtı.
Yaralanan polis, olay yerine gelen 112 AcilSağlık ekiplerince önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ardından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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