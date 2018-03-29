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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dur ihtarına uymayan şüpheli polise çarpıp kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, polis memuruna çarparak kaçtı.

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Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci kavşağında  görevli trafik polisi E.E.Ö, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan şüpheli, polise çarparak olay yerinden kaçtı.

EMNİYET PEŞİNDE

Bu esnada otomobil sürücüsü aracını polis memurunun üzerine sürdü.  Şüpheli, polise çarpıp olay yerinden kaçtı.

Yaralanan polis, olay yerine gelen 112 AcilSağlık ekiplerince önce  Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ardından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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