'Aydoğan'ın bu suçu, PKK adına işlediği sabit olmuştur'

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 56 sayfalık gerekçeli kararda terör örgütü PKK'nın yapılanması, Aydoğan'ın katıldığı terörist cenazeleri, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili delillere yer verildi.

Aydoğan'ın, terör örgütü PKK/KCK'nın 2011'deki çağrıları üzerinde yasa dışı hale dönüştürülen 4 yürüyüş ve teröristlerin cenazesine katıldığının tespit edildiği kaydedilen kararda, sanığın savunmasında söz konusu eylemlere katıldığını kabul ettiği ve yürüyüş esnasında slogan atan grupta aktif şekilde yer aldığının belirlendiği bildirildi.

Aydoğan terörist cenazelerine katılmış

Kararda, Aydoğan'ın 23 Nisan 2011'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirilen terör örgütü mensubu, "Cemal" kod adlı Kenan Topdemir'in PKK propagandasına dönüşen cenaze törenine katılarak tabutunun peşinden yürüdüğü kaydedildi.

Aydoğan'ın, 4 Mayıs 2011'de Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen teröristler için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze törenlerine de katıldığı aktarılan kararda, şunlara yer verildi:

"Aydoğan'ın katıldığı cenaze töreni sırasında gösterici grubun çoğunluğunun yüzlerinin kapalı olduğu ve PKK terör örgütünü temsil eden bez parçalarının açıldığı görülmüştür. Aydoğan, Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile yasa dışı PKK terör örgütü mensupları arasındaki silahlı çatışma sonucu 12 örgüt mensubunun ölü ele geçirilmesiyle alakalı olarak, örgütün müzahir tabanı ve sempatizanlarına yönelik, örgüt mensuplarının cenazelerine sahip çıkılması ve anılarına ilan edilen 3 günlük yas kapsamında yaptığı eylem çağrıları doğrultusunda Diyarbakır'da düzenlenen etkinliğe katılmıştır."

PKK'nın talimatları doğrultusunda bu tarz eylemlerin gerçekleştirildiği vurgulanan kararda, terör örgütünün cebir ve şiddet, baskı, korkutma, yıldırma ve sindirme yöntemlerini kullandığı aktarıldı.

Bu eylemlerin, örgütün toplum üzerindeki etkinliğini, zorlayıcı gücünü ortaya çıkardığı, kamu düzenini ve kamu güvenliğini ciddi oranda ortadan kaldırdığının dikkate alındığı kaydedilen kararda, şu tespitlerde bulunuldu:

"Sanık Aydoğan'ın 2011 yılında aralarında terörist cenazelerinin de bulunduğu 4 ayrı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçu hakkında karar verilmesine yer olmadığına, sanığın bu suçu, PKK terör örgütü adına işlediği sabit olmuştur. Bu itibarla sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan da cezalandırılması gerekmiştir. Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, suçun işlenmesinde kullanılan araç, failin kastının ağırlığı dikkate alınarak, Aydoğan'a verilen cezadan 1/4 oranında indirim yapılmıştır.

Sanığa verilen hapis cezası süresi itibarıyla seçenek yaptırımlara çevrilmemiş, ertelenmemiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiştir."

Aydoğan, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan oy çokluğuyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.