AYEDAŞ elektrik kesintisini iptal etti
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
- AA
Enerjisa'ya bağlı AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamalara göre; şirketin elektrik dağıtım bölgesinde 12 Ocak tarihinde planlanan kesintiler yapılmayacak.
AYEDAŞ 7 Ocak'ta yaptığı açıklamasında bölgesinde 7-11 Ocak tarihleri arasındaki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan elektrik kesintileri de gerçekleştirilmeyeceğini duyurmuştu.
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