Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AYEDAŞ elektrik kesintisini iptal etti

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enerjisa'ya bağlı AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamalara göre; şirketin elektrik dağıtım bölgesinde 12 Ocak tarihinde planlanan kesintiler yapılmayacak.

AYEDAŞ 7 Ocak'ta yaptığı açıklamasında bölgesinde 7-11 Ocak tarihleri arasındaki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan elektrik kesintileri de gerçekleştirilmeyeceğini duyurmuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

DEAŞ hedefleri, 'Hassas Güdüm Kiti' ile imha ediliyor

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri

Anadolu’nun saklı kalmış hazineleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA