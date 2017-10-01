Ayhan Kahraman: Terör örgütü telsiz konuşmalarında korucuları hedef alıyorlar

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, "Terör örgütü PKK'nın telsiz görüşmelerine yansıyan konuşmalarında Kandil'in sözde yönetim kadroları sahadaki teröristlere 'Korucuları hedef alın, hainleri öldürün' şeklinde küstahça talimatlar vermektedirler. Korucuları hain olarak nitelendiren Kandil ve ağa babaları bilsinler ki asıl hain, alçak ve satılık kendileridirler. Asla Kürt değillerdir. PKK hareketi biz vatansever mütedein, Müslüman Kürtleri dinsizleştirme politikasıdır. Bize hain diyenler aklını, beynini ve vicdanını kiraya vermiş satılıklardır. Başkalarının maşası ve taşeronudurlar. Başkasının değirmenine su taşımaktadırlar" dedi.

"Koruculara saldırın" diye talimat alan hain ve alçak PKK'nın son günlerde tüm gücüyle koruculara saldırdığını ifade eden Kahraman, "Bu saldırılarda arkadaşlarımız şehit ve gazi olmakta, yüreğimiz yanmaktadır. Bu saldırılar asla bizi vatan, millet ve bayrak aşkımızdan vazgeçirmeyecektir. Bilakis bizim davamıza sımsıkı sarılmamıza teşvik etmektedir. Bizler dün olduğumuz gibi bugün de, yarın da, daha sonra da haklı olduğumuz davamızda canımız pahasına devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bizler bu bilinçle hareket ederken, devlet büyüklerimizin de korucularımıza her zamankinden daha fazla değer vererek hak ettikleri maddi ve manevi desteği vermelerini bekliyoruz. Çünkü korucularımız bölgenin şah damarı ve sigortasıdırlar. Gece gündüz canları pahasına görevleri başında olan korucularımızın asgari ücretle çalışması haksızlıktır. Vatan için gözlerini kırpmadan ölüme giden korucularımızın geride bıraktıkları ailelerinin maddi imkansızlıklar içinde bulunmaları üzüntü vericidir. İnşallah bu durumumuz en kısa sürede düzelecektir" şeklinde konuştu.