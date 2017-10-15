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Ayı Peşmergelere saldırdı: 2 yaralı

Irak’ın Süleymaniye kentinde bir ayının Peşmegelere saldırması sonucu 2 Peşmerge yaralandı.

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Irak’ın Süleymaniye kenti kırsalında bir ayı, Peşmergelere saldırdı. Peşmergeler büyük korkuyla kaçarken, ayı içlerinden 2’sini yaraladı. Daha sonra yaklaşık 10 kişinin müdahale ettiği hayvan öldürüldü. Yaşananlar ise amatör kameraya yansıdı.

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