Ayı Peşmergelere saldırdı: 2 yaralı

Irak’ın Süleymaniye kenti kırsalında bir ayı, Peşmergelere saldırdı. Peşmergeler büyük korkuyla kaçarken, ayı içlerinden 2’sini yaraladı. Daha sonra yaklaşık 10 kişinin müdahale ettiği hayvan öldürüldü. Yaşananlar ise amatör kameraya yansıdı.
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