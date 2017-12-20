Aylardır aranan DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Fransa güvenlik güçlerinin, Türk istihbarat birimlerine 3 Mart 2017'de gönderdiği istihbarat paylaşımında şüpheli olarak aylardır takip edilen 2'si kadın 3 DEAŞ'lı terörist Avrupa'ya gitmek üzereyken gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"03.03.2017 tarihinde Fransız makamlarından R.M. isimli bayan şahsın (2) erkek ve (1) kız çocuğu ile birlikte Atatürk Havalimanından ülkemize giriş yaptığı, bu şahısların çatışma bölgesinde faaliyet gösteren radikal gruplar ve terör örgütü kamplarına katılmak üzere illegal yollardan yurt dışına çıkabilecekleri yönünde bilgi edinilmesi üzerine bahse konu şahısların bulunmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 19.12.2017 günü saat 10:05 sıralarında İlimiz Sabiha Gökçen Havalimanında R.M. isimli şüpheli bayan şahıs eşi F.P. isimli şahıs ve çocukları ile birlikle ülkemizden çıkış yapacakları esnada yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar hakkında deport işlemleri başlatılmıştır."