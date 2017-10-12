AYM Başbuğ'un yargılanması için Başbakanlık'tan izin istenmesine karar verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkındaki "Ergenekon" davasıyla ilgili dosyanın ön incelemesini tamamladı.

Heyet, Genelkurmay Başkanlarının yargılanmasını Başbakan iznine bağlayan yasal düzenleme gereği, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılanması için Başbakan izninin istenmesine karar verdi. Diğer 18 sanıkla ilgili dosya ayrıldı.