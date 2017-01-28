AYM daha önce CHP'yi uyarmıştı

Meclis Divan Kurulu'na 1 milyon 200 bin TL'lik fatura yükleyen ve 'Sorumlusu ben değilim' diyen CHP'li vekil akıllara Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütçeden ödettiği ancak AYM tarafından iptal edilen faturaları akıllara getirdi.

BİBERON, BEBEK ŞAMPUANI, BEBEK KREMİ VE HALK TV'YE PEŞKEŞ AYM'DEN DÖNMÜŞTÜ

Anayasa Mahkemesi, daha önce de CHP'nin hesaplarını incelemeye almış ve yapılan harcamaları Siyasi Partiler Kanunu'na uygun bulmayarak bu harcamalar karşılığı parti mal varlıklarından hazineye kaydedilmesine karar vermişti.

CHP'nin hesaplarında biberon, bebek şampuanı, bebek kremi gibi bebek ürünlerinin yanı sıra sahibi Deniz Baykal olan Halk TV'ye 755 bin TL'lik fatura kestiği ortaya çıkmıştı.

İŞTE CHP'NİN O DÖNEM YAPTIĞI HARCAMALAR VE AYM KARARLARININ DÖKÜMÜ