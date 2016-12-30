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AYM'de FETÖ soruşturması sonuçlandı: 15 personelin açığa alma kararı kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi'nde yürütülen FETÖ soruşturmasında 41 kişinin görevden alındığı bildirildi.

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Anayasa Mahkemesi'ndeki FETÖ soruşturması sonuçlandı. 41 personel kamu görevinden çıkartılırken 15 personelin açığa alma kararı kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 15 personelin açığa alma kararı kaldırıldı.

Anayasa Mahkemesi'nde 1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 38 idari personel FETÖ soruşturması kapsamında kamu görevinden çıkarıldı.

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