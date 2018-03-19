Aynı tabuta konulan anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren 3 kişilik Avcı ailesinden anne ve 6 aylık bebeği Alaşehir ilçesinde, baba ise memleketi Bursa'da defnedildi.