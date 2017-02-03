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Dünyaca ünlü sergi “Aşktan geriye kalanlar” İstanbul'da açıldı

İstanbul'da çok ilginç bir sergi açıldı. 'aşktan geriye kalanlar' sergisinde dünyanın birçok ülkesinden çiftlerin ayrıldıklarında atamadıkları eşyalar sergileniyor.

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"Aşktan geriye kalanlar sergisi" İstanbul’da açıldı. Sergide, ayrılan çiftlerin sakladıkları hatıralar yer alıyor.

Aşktan geriye kalanlar Müzesi'ne Türkiye'den de bağışlar var. Onlardan en çok can acıtanı ise terör saldırısında nişanlısını kaybettikten sonra bağışlanan gelinlik.

28 ülkede 44 şehri dolaşan sergi, 19 Şubat tarihine kadar İstanbul’da ziyaret edilebilecek.  

 

 

 

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