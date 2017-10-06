Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olaylarla ilgili dava: Tutuklu 3 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı

Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 3'ü tutuklu 19 sanık ve avukatları ile müşteki Aysel Tuğluk'un avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanıklar Murat Alp, Cemil Özdemir ve Barış Şimşek'in de arasında bulunduğu bazı sanıklar, cenazenin anne Hatun Tuğluk'a ait olduğunu öğrendikten sonra dağıldıklarını ifade ettiler ve pişmanlıklarını dile getirdiler.

Diğer sanıklar da savunmalarında suç işlemediklerini ileri sürdüler.

Tarafların avukatlarının beyanları alındıktan sonra mahkeme Kocaeli'de tutuklu bulunan Aysel Tuğluk'un beyanının alınması için talimat yazılmasına karar verdi.

Mahkeme, savunmaların alınması, delillerin çoğunluğunun toplanması ve atılı suç için öngörülen ceza miktarını da dikkate alarak, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine karar verdi.

Duruşma ertelendi.