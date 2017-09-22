Aytaç Durak'a savunma için süre verildi

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25. celsesi görülen duruşmaya, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak gelmedi.

Sanıklar Selami Turuşkan, Nuri Özgören, Muharrem Baran, Mazhar Karadal, eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Gülşen, Bahattin Develi ile bazı sanık avukatlarının katıldığı duruşmada, sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Durak’ın avukatı Nejat Özkuyumcu, müvekkilinin aleyhindeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme Başkanı, Durak’a esas hakkındaki savunmasını vermesi için süre vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.11.2009 tarih ve 198 sayılı kararıyla eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın, eşi Fahriye Durak'a ait arsayı da kapsayacak şekilde imar plan değişikliği yapılarak, yüksek miktarda rant sağladığı iddiası ile Durak ile dönemin meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında 2010 yılında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı.