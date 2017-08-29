Ayvacık'ta 80 kaçak yakalandı

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Bademli köyü açıklarında, lastik botta kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye SAGET-35 botu sevk edildi. Midilli adasına geçmeye çalıştıkları belirlenen Suriye ve Kongo uyruklu toplam 53 kaçak yakalanarak, sahil güvenlik botuna alındı.

Aynı saatlerde, Sivrice Burnu'nun güneyinde de lastik botla Midilli'ye geçmeye çalışan kaçaklar olduğu tespit edildi. Buraya da, TCSG-8 Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 1'i Suriye diğerleri Afganistan uyruklu toplam 27 kaçak yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 80 kaçak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada yiyecek, giyecek ve kişisel bakım malzemeleri dağıtılan kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.