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Ayvalık açıklarında 14 kaçak yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 14 Suriyeli kaçak yakalandı.

  • DHA
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Ayvalık'ın Badavut sahili açıklarında lastik botla Midilli'ye gitmeye kalkışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 Suriyeli, Ege Deniz'in de rutin devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekiplerince fark edilince yakalandı. Yakalan grup, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Suruyeli grup daha sonra işlemleri için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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