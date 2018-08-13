Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan her alanda kardeş Türkiye halkını ve devletini desteklemeye devam edecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki ani döviz artışı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık açıklamada, Azerbaycan’ın Türkiye’ye her konuda destek olmaya hazır olduğunu belirtti. Azerbaycan’ın Türkiye ile olan ekonomik ilişkilere önem verdiğinin altının çizildiği açıklamada, “Bu ilişkilerin gelişmesine karşılıklı sermaye yatırımları, ikili ticaret, bölgesel ve küresel önemli enerji ve ulaşım projeleri katkı sağlamaktadır” ifadeleri yer aldı.

“Azerbaycan Türkiye ekonomisinin geleceğine tamamen emindir

Bakanlık, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerletileceğini belirterek, “Ülkemiz Türkiye’nin ekonomisine sermaye yatırımlarının devamı ile birlikte, Türkiye ekonomisinde yer almayı artırarak sürdürecektir. Azerbaycan Türkiye’nin, son yıllarda hayata geçirdiği mega projelerin yakın zamanlarda Türkiye’nin ve bölgenin ekonomisi ve güvenliğine ek olanaklar sağlayacağını düşünüyor ve sarsılmaz Türkiye ekonomisinin geleceğine tamamen emindir” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkı ile Türk halkı arasındaki kardeşlik bağının hatırlatıldığı açıklamada, “Azerbaycan her zaman olduğu gibi kardeş Türk halkına ve devletine her alanda destek vermeye devam edecektir” denildi.