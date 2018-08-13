Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan her alanda kardeş Türkiye halkını ve devletini desteklemeye devam edecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’deki ani döviz artışı hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye’ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki ani döviz artışı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık açıklamada, Azerbaycan’ın Türkiye’ye her konuda destek olmaya hazır olduğunu belirtti. Azerbaycan’ın Türkiye ile olan ekonomik ilişkilere önem verdiğinin altının çizildiği açıklamada, “Bu ilişkilerin gelişmesine karşılıklı sermaye yatırımları, ikili ticaret, bölgesel ve küresel önemli enerji ve ulaşım projeleri katkı sağlamaktadır” ifadeleri yer aldı.
 
“Azerbaycan Türkiye ekonomisinin geleceğine tamamen emindir
 
Bakanlık, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerletileceğini belirterek, “Ülkemiz Türkiye’nin ekonomisine sermaye yatırımlarının devamı ile birlikte, Türkiye ekonomisinde yer almayı artırarak sürdürecektir. Azerbaycan Türkiye’nin, son yıllarda hayata geçirdiği mega projelerin yakın zamanlarda Türkiye’nin ve bölgenin ekonomisi ve güvenliğine ek olanaklar sağlayacağını düşünüyor ve sarsılmaz Türkiye ekonomisinin geleceğine tamamen emindir” ifadelerini kullandı.
 
Azerbaycan halkı ile Türk halkı arasındaki kardeşlik bağının hatırlatıldığı açıklamada, “Azerbaycan her zaman olduğu gibi kardeş Türk halkına ve devletine her alanda destek vermeye devam edecektir” denildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA