Azerbaycan'daki STK'lerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Gençliğe Yardım Fonu, Terhis Edilen Askerlerin Gençleri Mariflendirme Birliği, Türkiye Üniversiteleri Mezunları Birliği, Muasır İnkişaf İctimai Birliği, Genç Alimler Cemiyeti, Türkdilli Devletlerle Dostluk ve Kültürel İlişkiler Cemiyeti, Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği ve Azerbaycan Vatan Savaşı Gaziler Birliği öncülüğünde kurulan ve "Kardeşliğimiz Ebedidir" adı verilen platformun mensupları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezinde kontrolün sağlanması dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek, destek gösterisinde bulundu.

Ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla Büyükelçilik önünde toplanan kalabalık, Türkiye ve TSK lehine sloganlar atarak terörü lanetledi.

Ziyaretçileri karşılayan Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, destek için teşekkür ederek, Türk düşmanlarının Afrin'de cevaplarını aldıkları gibi bundan sonra da her yerde almaya devam edeceklerini söyledi.

"Allah doğruların yanındadır" diyen Özoral, "Türkiye'nin tuttuğu yol doğrudur. Türkiye kendini müdafaa etmek istemektedir. Biz her zaman muzaffer olacağız. Allah Türkiye ve Azerbaycan'ı her zaman bir yerde tutsun çünkü bizim gücümüz sizin gücünüz, sizin gücünüz bizim gücümüzdür. Birlikte daha kuvvetliyiz." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik için yazılmış şiirler de seslendirildi.