Azerbaycanlı 40 şehit çocuğu Aliağa'yı ziyaret etti

Azerbeycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi" kapsamında Azerbaycan'dan gelen 40 şehit çocuğu İzmir'in Aliağa ilçesini ziyaret etti.

Çanakkale ziyaretinin ardından ilçeye gelen 40 şehit çocuğu Aliağa Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği Aliağa Şubesi üyelerince Aliağa Öğretmenevi'nde misafir edildi.

Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği Başkanı Cevahir Ahmedova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 15 Mart'ta Türkiye'ye geldiklerini, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Çanakkale'yi tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Bu programla Zeytin Dalı Harekatı'na da destek verdiklerini vurgulayan Ahmedova, şunları kaydetti:

"Afrin'deki Türk askerlerini destekliyoruz ve onların arkasındayız. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 40 şehit çocuğu geldi. 15 Mart'tan bu yana Türkiye'deyiz. Bugün de Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ettik. Çocuklarımızı Türkiye'nin şanlı geçmişi hakkında bilgilendirdik. Şehitlik ziyaretinde hem biz hem de çocuklar duygu dolu anlar yaşadı. Azerbaycan ve Türkiye olarak biz biriz ve kardeşiz. Çocuklarımız bu organizasyondan çok mutlu. Onlar bize şehitlerimizin emaneti. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki aylarında projenin bir benzerini Azerbaycan'da da yapmayı planlıyoruz. Türkiye'den gelen şehit çocuklarını Azerbaycan'da ağırlamayı planlıyoruz."

Projeyi organize eden şirketin yetkilisi Mehmet Koray Akgül de etkinliğin Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle gerçekleştirildiğini anımsatarak, projeyle Türk ve Azeri şehit çocuklarının kucaklaşmasını amaçladıkları belirtti.

Türk Kadınlar Birliği Aliağa Şube Başkanı Handan Başavcı ise Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ile daha önce de ortak projeler gerçekleştirdiğini belirterek, kardeş ülke Azerbaycan'ın şehit çocuklarını Aliağa’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit çocuklarından Sebine Şahbazova, Türkiye'yi gezerek tanıma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Biz buraya gelerek Türkiye'deki şehit çocukları ile buluştuk. Tarihi mekanları ve şehitlikleri gezdik. En çok Çanakkale Şehitliği ziyaretinde duygulandım. Orada Azerbaycanlı şehitlerin de mezarlarını gördüm. Bastığım toprakta atalarımın da şehit kanının olduğunu bilmek beni duygulandırdı.” dedi.

Yenilen akşam yemeğinin ardından, Türk Kadınlar Birliği Aliağa Şubesi ve Aliağa Belediyesinin hazırladığı hediye paketleri çocuklara dağıtıldı.