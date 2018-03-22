Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Azez’de Afrin’de mahalli yönetim oluşturma toplantısı yapıldı

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Cevad Ebu Hatap, Afrin’de hayatı normalleştirme ve halka hizmet sunma çalışmaları yapacak mahalli meclis oluşturma konusunu görüşmek üzere Azez'de Kürt temsilcilerle birlikte toplantı yaptı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Toplantıda yedi yönetim bölgesinden oluşan Afrin halkına ihtiyaç duyulan hizmetlerin verilmesini sağlayacak mahalli yönetim meclislerinin oluşturulması konusu görüşüldü.
 
Suriye Geçici Hükümet Başkanı Dr. Cevad Ebu Hatab, “Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin devrimin bağrına geri döndü” dedi.
 
Ebu Hatab, Azez’de yapılan toplantının maksadının ahalinin Afrin’e geri dönmesi için gerekli tedbirleri alacak ve Afrin halkına her türlü hizmeti sağlayacak acil konsey oluşturmak olduğunu söyledi.
 
Afrin operasyonunun başlamasıyla PKK/PYD’nin halka su vermeyi durdurduğu hatırlatılarak, Afrin halkına yeniden su sağlanacağını söyledi.
 
Halep Şehir Meclisi Başkanı İbrahim Halil de, Afrin’de hayatın normale döndürülmesi için konseyin acil tedbirler aldığını söyledi. Bu toplantıyla mahalli idare meclisi ve halkın çabalarının birleştirilmesinin hedeflendiği belirtti.
 
İbrahim Halil, içinde ahalinin bulunduğu köylere mobil sağlık ekibi hizmeti verildiğini ve fırınlarla her aileye yiyecek dağıtıldığını söyledi.
 
Maari Belediye Başkanı Fuat Abbas ise, şöyle konuştu: 
 
"Biz Halep’in kuzey kesimindeki yerleşim bölgelerinin mahalli meclisleri olarak Kürtleri Suriye toplumunun bir parçası olarak görüyoruz. Arap, Kürt ve Türkmenler arasında hiçbir fark gözetmiyoruz. Hepimiz Suriye’nin evlatlarıyız. Biz Maari mahalli idaresi olarak Afrin’e her türlü yardımı yapmaya hazırız."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA