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Azez’de mayın patladı: 1 ölü 6 yaralı

Suriye’nin Halep’e bağlı Azez kentindeki mülteci kampında mayın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 çocuk yaralandı.

  • İHA
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Suriye’nin Halep’e bağlı Azez şehrindeki mülteci kampında akşam saatlerinde bir mayın patladı. Kampta yaşayan çocukların DEAŞ’ın bölgede bıraktığı bir mayın kalıntısını yanlışlıkla patlatması üzerine, 1 çocuk hayatını kaybederken 6 çocuk da yaralandı.

 

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