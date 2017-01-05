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Aziz Kocaoğlu'ndan saldırı açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 'Polisimizin hayatını feda etmesi İzmir’imizi çok büyük bir felaketten kurtardı' dedi.

  • İHA
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İzmir’deki terör saldırısının yaşandığı yere gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olay yerinde incelemelerde bulundu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gazetecilere açıklama yapan Kocaoğlu, "Polisimizin fedakar çatışması, hayatını feda etmesi İzmir’imizi çok büyük bir felaketten kurtardı. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum hem kendi adıma hem İzmirli hemşerilerim adına, yaralılara da acil şifa diliyorum. Her zaman söylüyoruz, biz birlik beraberlik içerisinde olmadığımız müddetçe küçük hesapları bir tarafa bırakmadığımız müddetçe ve belli çıkar odaklarının etkisinde kaldığımız müddetçe bu terörü yenemeyeceğiz. Biz hep birlikte 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı terörü yenmek istiyor, bunun için uğraşıyoruz. İzmirli hemşerilerimin ulusumun başı sağ olsun" dedi.

Kocaoğlu, saldırının dışarıda olduğunu, içeride bir çatışma yaşanmadığını sözlerine ekledi.

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