Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin'den küstah Afrin tweet'i

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Kilis'e atılan roketlerin YPG/PKK'nın attığına inanmadığını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Afrin operasyonunu manipüle etmek için elinden geleni yapan YPG/PKK'nın sosyal medya propagandasına katıldı.

AFRİN'DEN KİLİS'E BOMBA ATMAK İMKANSIZMIŞ(!)

Nesin, Kilis ve Afrin arasındaki mesafenin 62,7 kilometre olduğunu, PYD'nin uçağı olmadığı için terör örgütünce bu mesafeden Kilis'e bomba atılmasının imkansız olduğunu savundu.

KUŞ UÇUŞU 6 KM MESAFE VAR

Fakat gerçekte sadece Kilis ve Afrin merkezi arası arasındaki kara yolu mesafesi 38 kilometre. Öyle ki YPG işgalinde bulunan sınır bölgesiyle Kilis şehir merkezi arasında kuş uçuşu 6 kilometre mesafe bulunuyor. Terör örgütü, ABD'nin verdiği son teknoloji silah ve mühimmatlarla her gün Kilis'e saldırı düzenliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 105. Bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 105. Bölüm fragmanı

Ortaçağ dönemine ait dev Pithos bulundu

Ortaçağ dönemine ait dev Pithos bulundu

Burseya Dağı'nda PKK'nın eğitim kampı ortaya çıktı

Burseya Dağı'nda PKK'nın eğitim kampı ortaya çıktı

Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu! İşte o rakam...

Türkiye'nin toplam nüfusu belli oldu! İşte o rakam...

SON DAKİKA

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA