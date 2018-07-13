Babasının iş yerine bombalı paket gönderen Alican Kurdaş için karar verildi

Bombalı saldırı olayı, 11 Kasım 2016 günü Maltepe'de meydana geldi. Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş, babasının iş yerine gelip görevlisine Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere bir paket bıraktı. Paketin Kurdaş'a teslim edilmesinin ardından açıldığı esnada patlama meydana geldi ve Kurdaş ile beraber olay yerinde bulunan şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile sekreter Sevgi Özcan'ın yaralandı.

Paketi getirenin Özdemir Osman Kurdaş'ın 30 yaşındaki oğlu Alican Kurdaş olduğu tespit edildi. Tutuklanan bombacı evlat hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Amacım öldürmek olsaydı çok rahat öldürebilirdim"

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Alican Kurdaş ve tarafların avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Kurdaş, 2 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "Pişmanlık duymadığım bir gün bile olmadı. El yapımı küçük bir patlayıcı yaptığımı düşünüyordum. Yemin ederim amacım zarar vermek değildi. Ben isteseydim gerçekten zarar verebilirdim, öldürmek isteseydim çok rahat öldürebilirdim. Amacım öldürmek değildi. Düşündüğümden daha fazlası oldu" dedi.

Baba oğlunu affetti

Söz alan Özdemir Osman Kurdaş'ın avukatı ise davanın son celsesinde sanık hakkındaki şikayetlerinden vicdanen vazgeçtiklerini, babanın oğlunu affettiğini dile getirdi.

"Çok pişmanım, üzgünüm"

Son sözü sorulan Alican Kurdaş, "Yaşananlardan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm" diye konuştu.

İndirimsiz 35 yıl hapis

Mahkeme heyeti Alican Kurdaş'ın "üst soyunu tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapsine hükmetti. Olayda Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik'i "olası kastla yaralama" suçlarından ise toplamda 9 yıl hapse çarptırılmasına karar verdi. Kurdaş'ın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurması" suçundan da ayrıca 6 yıl hapis ve 12 bin TL adli para cezasına hükmetti. Toplamda 35 yıl hapse mahkum edilen Kurdaş'ın cezasında herhangi bir indirim de uygulanmadı.