Babasının mezar taşına sarılan şehit oğlu duygulandırdı
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Yeşiltaş Karakolu´na 2012 yılında PKK´lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Samsunlu Piyade Er Umut Bulut´un 6 yaşındaki oğlu Selçuk Yağız Bulut, babasının mezarını ziyaret etti. Mezar taşındaki şehit babasının fotoğrafını öpen Bulut, 'Babacığım, kalk bana sarıl, seni çok özledim' dedi.
- DHA
Samsun'da Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları, mezarlıkları ziyaret etti. Vatandaşlar, yakınlarının mezar başlarında Kur´an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Asri Mezarlık ve Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan şehitliklere gelen aileler, şehitlerin kabirleri başında duygulu anlar yaşadı.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesindeki Yeşiltaş Karakolu´na 2012 yılında PKK´lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Samsunlu Piyade Er Umut Bulut´un oğlu Yağız Selçuk Bulut, babaannesi Gülbahar Bulut ile birlikte Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği´ne geldi. Yağız, şehit babasının mezar taşını öptü. Babasına seslenen Selçuk Yağız Bulut'un, "Babacığım, kalk bana sarıl, ben seni çok özledim" demesi mezarlıkta bulunanları da duygulandırdı.
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