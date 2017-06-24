Babasının mezar taşına sarılan şehit oğlu duygulandırdı

Samsun'da Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları, mezarlıkları ziyaret etti. Vatandaşlar, yakınlarının mezar başlarında Kur´an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Asri Mezarlık ve Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan şehitliklere gelen aileler, şehitlerin kabirleri başında duygulu anlar yaşadı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesindeki Yeşiltaş Karakolu´na 2012 yılında PKK´lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Samsunlu Piyade Er Umut Bulut´un oğlu Yağız Selçuk Bulut, babaannesi Gülbahar Bulut ile birlikte Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği´ne geldi. Yağız, şehit babasının mezar taşını öptü. Babasına seslenen Selçuk Yağız Bulut'un, "Babacığım, kalk bana sarıl, ben seni çok özledim" demesi mezarlıkta bulunanları da duygulandırdı.