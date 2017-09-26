Babasultan Barajı Sulama Projesi'nde sona yaklaşıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'da yaptırılan Babasultan Barajı Sulama Projesi'nde sona gelindiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'nın münbit topraklarını suya kavuşturacak Babasultan Barajı Sulama Projesi'nin fiziki gerçekleşmesi yüzde 90'a ulaştı. Çalışmalar kapsamında 31 bin 740 dekar zirai arazinin sulanması amacıyla deneme safhasına geçildi.

Proje doğrultusunda, İnegöl ilçesine bağlı Yenice, Cerrah, Akıncılar, Edebey, Şehitler, Akhisar, Karalar, Çeltikçi, Hocaköy, İsaören, Deydinler ve Ortaköy'ün 31 bin 740 dekarı cazibe, 9 bin 260 dekarı da terfi sulama olmak üzere toplamda 41 bin dekar zirai arazisi suyla buluşacak.

Toplam 37 milyon 665 bin liraya mal olacak projenin boru hatları döşenerek, bütün yapıları tamamlandı. Terfili kısım olan 9 bin 260 dekar alan için inşa edilen Şehitler Terfi İstasyonu'nun yapımı da tamamlandı. Projenin tümünün 2017 sonunda hizmete alınması hedefleniyor.

Projenin bitirilmesiyle bölge çiftçisi dekar başına 870 lira gelir artışı elde edecek, ülke ekonomisine de yıllık 35 milyon 670 bin lira katkı sağlanacak.

Yaklaşık bin 428 kişiye ek istihdamın sağlanmasının hedeflendiği sulama projesinin su kaynağını, Kara Deresi üzerinde inşa edilen, temelden yüksekliği 53 metre, su depolama hacmi 5,7 milyon metreküp olan ve 2009'da tamamlanan Babasultan Barajı oluşturuyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, açıklamada yaptığı değerlendirmede, son yıllarda Bursa'ya su alanında birçok yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bursa'daki sulama projeleriyle ürün çeşidinde ve kalitesinde artış olacağını vurgulayan Eroğlu, böylece bir mevsimde birkaç çeşit ürün elde etme imkanı oluşacağını, gelir artışı görüleceğini kaydetti.