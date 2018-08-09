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BAE Malezya'nın Sabah eyaletinden canlı kuş ithalatını yasakladı

Birleşik Arap Emirlikleri, kuş gribi virüsü (H5N1) tespit edilmesi üzerine Malezya'nın doğusundaki Sabah eyaletinden her türlü canlı kuş ithalatını yasakladı.

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BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sabah eyaletinden her türlü canlı evcil ve yabani kuş, süs kuşları, civciv ve kuluçka yumurtasının ithalatının yasaklandığı belirtildi.      
 
Açıklamada, Malezya'nın tamamından et ve yumurta ürünleri dahil olmak üzere ısıl işlem görmüş kümes hayvanları ürünlerinin ithalatına izin verildiği dile getirildi.      
 
Sabah eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde pazartesi günü kuş gribine rastlanmış, bunun üzerine 10 bin tavuk itlaf edilmişti.
 

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