BAE'ye tarihi cevap: İslam'dan uzaklaştınız

tiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin bir toplantı sırasında BAE Prensi Muhammed bin Zayed'e yönelik sözleri Arap basınında geniş yankı buldu.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da İslam enstitüsü kurulması için BAE'li Prens Muhammed bin Zayed'in destek sözüne "Bize hangi konuda yardım edeceksiniz?" sorusu soran Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, "Her konuda size yardım edeceğiz, size İslam'ı öğreteceğiz" cevabını aldı.

Bunun üzerine Etiyopya Başbakanı Ahmed Ayid, "Bize İslam'ı öğretmenize ihtiyacımız yok. Çünkü siz İslam'dan uzaklaştınız. Bize sadece Arapçayı hızlı şekilde öğretin, biz İslam'ı anlayıp sizi doğru yola iletiriz" cevabını verdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Zayed ile görüşmedeki kritik diyalogları ABD'nin Virginia eyaletinde katıldığı bir konferansta şu ifadelerle anlattı:

"Muhammed bin Zayed'e ile İslam enstitüsü kurulması hakkında, 'bize nasıl yardımcı olabilirsiniz?' diye sordum. Zayed, 'Size her konuda yardımcı olacağız, size İslam'ı öğreteceğiz' yanıtını verdi. Bunun üzerine ben 'Bize İslam'ı öğretmenize ihtiyacımız yok. Siz İslam'dan uzaklaştınız. Arapçayı bize hızlı bir şekilde öğretin, biz İslam'ı öğrenip, sizi doğru yola iletiriz.' dedim

Körfez'e nüfus yanıtı!

Prens Zayed'e Körfez ülkelerinin bütün nüfusunu bir araya gelse, Etiyopya'daki Müslümanlardan daha az olduklarını söyledim. Zayed ise "Benimle neden sayılar üzerinden konuşuyorsun diye sordu. Ben de "İslam, kalabalığı bir güç kaynağı olarak görüyor" yanıtını verdim.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in konferanstaki sözleri, Twitter'daki AR-Etiyopya hesabı tarafından da yayınlandı.