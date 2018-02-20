Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bağcılar'da maskeli silahlı kuyumcu soygunu

Bağcılar'da, maskeli ve silahlı olarak kuyumcu dükkanına giren 4 kişi, yaklaşık 200 bin liralık olduğu belirtilen altını gasp etti. Soyguncular, kaçarken çevredekileri korkutmak için havaya ateş ederek uzaklaştı.

  • DHA
  • 14
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Saat 21.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına giren maskeli ve silahlı 4 kişi, silah doğrultarak kuyumcuyu etkisiz hale getirdi. Soyguncular, yaklaşık 200 bin lira değerinde olduğu belirtilen altınları alarak kaçtı. Soyguncuların, takip edilmemek ve çevredekileri korkutmak için havaya birkaç el silahla ateş ettikleri de öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği alan ekipleri, kuyumcu dükkanında delile araştırması yaptı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül´e ve askerlerimize adadı

Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül´e ve askerlerimize adadı

Meyan kökünün faydaları saymakla bitmiyor

Meyan kökünün faydaları saymakla bitmiyor

Milli sporcu hem çobanlık yapıyor hem de şampiyonalara hazırlanıyor

Milli sporcu hem çobanlık yapıyor hem de şampiyonalara hazırlanıyor

Bu Çin malı başka Çin malı

Bu Çin malı başka Çin malı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA