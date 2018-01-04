Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan Irak Türkmen Cephesi'ne taziye ziyareti

Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Türkmen Cephesi El-Askeri Bürosu Sorumlusu Alaattin Abdulmaksut’un şehit edilmesinden dolayı Irak Türkmen Cephesi'nin başkent Bağdat'ta bulunan yerleşkesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada ITC başkanı Erşat Salihi ile bir araya gelen Büyükelçi Yıldız, tüm ITC sorumlularına başsağlığı dileklerini iletti.

Salihi, Türkmenler komplolara ve saldırılara maruz kalsa da birlik ve beraberlik içinde olacağını, Türkmenlerin haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Salihi, Büyükelçi Yıldız’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Dün Kerkük şehrinde Irak Türkmen Cephesi El-Askeri Bürosu Sorumlusu Alaattin Abdulmaksut kimliği belirsiz silahlı saldırganlar tarafından öldürülmüştü. (İHA)