Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan Irak Türkmen Cephesi'ne taziye ziyareti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Irak Türkmen Cephesi (ITC) El-Askeri Bürosu Sorumlusu Alaattin Abdulmaksut için Irak Türkmen Cephesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Türkmen Cephesi El-Askeri Bürosu Sorumlusu Alaattin Abdulmaksut’un şehit edilmesinden dolayı Irak Türkmen Cephesi'nin başkent Bağdat'ta bulunan yerleşkesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada ITC başkanı Erşat Salihi ile bir araya gelen Büyükelçi Yıldız, tüm ITC sorumlularına başsağlığı dileklerini iletti.
Salihi, Türkmenler komplolara ve saldırılara maruz kalsa da birlik ve beraberlik içinde olacağını, Türkmenlerin haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Salihi, Büyükelçi Yıldız’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Dün Kerkük şehrinde Irak Türkmen Cephesi El-Askeri Bürosu Sorumlusu Alaattin Abdulmaksut kimliği belirsiz silahlı saldırganlar tarafından öldürülmüştü. (İHA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Meksika’da yarış atı araca çarptı

Meksika’da yarış atı araca çarptı

430 yıl önce bakın Türkiye'yi nasıl çizmişler?

430 yıl önce bakın Türkiye'yi nasıl çizmişler?

Yurdum insanından güldüren kareler!

Yurdum insanından güldüren kareler!

İşte Müslüm Gürses filminden ilk kareler

İşte Müslüm Gürses filminden ilk kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA