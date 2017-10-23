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Bağdat Caddesi’nde araç kaldırıma çıktı: 4 yaralı

Bağdat Caddesi’nde lüks bir araç kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen iki kişiye araç çarparken araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

  • İHA
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Olay, 23.00 sıralarında Bağdat Caddesi Selamiçeşme civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yazıcı idaresindeki 34 P 2888 plakalı lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen Senih Berkay Akın(21) ve yanındaki arkadaşı kaldırıma çıkan arabanın çarpmasıyla yere savruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Araçta bulunan 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

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