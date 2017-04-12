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Bağlar’daki patlamada 21 trafo devre dışı kaldı

Dicle Elektrik Dağıtım, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde emniyet müdürlüğü ek binasındaki patlamada 21 trafonun devre dışı kaldığını duyurdu.

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Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka’nın verdiği bilgiye göre, dün saat 10:47’de merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğü ek binası bahçesinde meydana gelen patlama nedeniyle bu çevrede bulunan 2 trafonun hasar gördüğü, patlamanın etkisi ile 19 trafo da devre dışı kaldı. Toplam 21 trafo bölgesinde yaşanan elektrik kesintisine müdahale etmek üzere aralarında sistem işletme yöneticisi ve sorumlu mühendislerin de bulunduğu 6 acil müdahale ekibinin, 9 araç ile olay yerine hareket ettiği belirtildi.

Saat 23.30’da elektriksiz yer kalmadı

Olaydan yaklaşık 13 dakika sonra patlamanın yaşandığı bölgeye ulaşan ekiplerin, güvenlik güçlerinin devam eden çalışmaları nedeniyle devre dışı kalan trafolara kademeli olarak müdahale ettiği bildirildi. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalar sırasında ekiplerin, 252 adet alçak ve orta gerilim direği arasında çalışma yaparak devre dışı kalan 21 trafodan 19’unu saat 19.30 itibariyle devreye aldığı belirtildi. Güvenlik görevlilerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından saat 23.30’da hasar gören diğer 2 trafonun da devreye alınması ile ilçe geneline elektrik enerjisinin verildiği kaydedildi.

 

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