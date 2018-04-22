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Başbakan Yıldırım: Bilgi toplumu olmak yetmez

İzmir'de Bahar Yıldırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, geleceğin bilgi toplumunda olduğunu söyleyerek, 'Fakat bilgi toplumu olmak yetmez; aynı zamanda ilgi toplamı da olmalıyız. Çekirdek ailemizden başlayarak çevremizdekilerle daha çok ilgileneceğiz. Empati yeteneğimiz güçlü olacak.' ifadesini kullandı.

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Bahar Yıldırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu Açılış Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

Bir milletin kaderinin değiştiği 23 Nisan, Türkiye'nin ilk milli bayramıdır. Biz, çocuklarımıza bu emanetin önemini daha çok anlatacağız.

Özellikle, ay-yıldızlı bayrağımıza yönelen tehditler karşısında vatanımızı daha sıkı savunacağız. Ne bu bayrağı indirmek, ne de bu vatanı bölmek isteyen hainlerin bu isteklerini unutmayacağız.

"Birbirimize daha çok kenetleneceğiz"

Bunun için de birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız birlikte Türkiye olacağız.

Her zaman söylediğim bir şey var; bizim geleceğe, ileriye bakmamız lazım. Gelecek teknolojide, bilgi toplumunda... Bilgi toplumu olmak yetmez aynı zamanda ilgi toplamı da olmalıyız. Çekirdek ailemizden başlayarak çevremizdekilerle daha çok ilgileneceğiz. Empati yeteneğimiz güçlü olacak. Ayrımcılığa, ayrılıkçı fikirlere asla yer vermeyeceğiz.

"Düğün davetiyesini sosyal medyadan gönderenler var"

Geçen gün bir şeye şahit oldum. Bakıyorum birisi düğün davetiyesinin fotoğrafını çekmiş, arkadaşına göndermiş. Sosyal medyadan arkadaşını davet ediyor. Arkadaşı da tutmuş bir çeyrek altının fotoğrafını çekip ona göndermiş 'hayırlı olsun' diye kutlama yapıyor. Şaka bir yana, teknolojiyi daha iyi kullanalım ama insanlığımızı ruhumuzu birbirimize göstermekte de cimri olmayalım.

Ben İzmir'den milletvekili adayı oldum. Bana sahip çıktınız, vekil yaptınız. Yetmez dediniz, beni Başbakan yaptınız. Allah sizlerden razı olsun.

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