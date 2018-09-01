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Bahçe kapısından atlarken el bileğine demir korkuluk saplandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bahçe kapısının üzerinden atlarken düşen Rıdvan Başaran'ın (9) sağ el bileğine demir korkuluk saplandı. Rıdvan'ın bileğine saplanan korkuluk, ameliyatla çıkarıldı.

  • DHA
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Tarsus ilçesi Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynayan Rıdvan Başaran, bahçenin yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki demir kapısının üzerinden atlamak isterken dengesini yitirip düştü. Bu sırada kapının demir korkuluğu çocuğun sağ el bileğine saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, Rıdvan'ın bileğine saplanan korkuluğu demir testeresiyle kesti. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rıdvan'ın bileğindeki demir, başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

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